Erjavec z madžarskim kolegom o krepitvi sodelovanja

Bled, 12. decembra - Obrambni minister Karl Erjavec je danes na Bledu na delovnem obisku gostil madžarskega kolega Tiborja Benkoja, s katerim sta med drugim govorila o nadaljevanju in krepitvi dvostranskega in regionalnega sodelovanja na obrambnem in vojaškem področju. Pozornost sta namenila tudi varnostnim razmeram v regiji.