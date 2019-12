Novinarki in publicistki Alenki Puhar priznanje ZNP za življenjsko delo

Ljubljana, 12. decembra - V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so na nocojšnji slovesnosti v Ljubljani podelili častna priznanja Boruta Meška. Priznanje za življenjsko delo je letos prejela novinarka in publicistka Alenka Puhar. Priznanji za posebne dosežke pa sta pripadli preiskovalni skupini Televizije Slovenija EkstraVisor in publicistu Igorju Omerzi.