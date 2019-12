Premier Šarec se bo odzval vabilu na sejo Knovsa iz spoštovanja do parlamentarizma

Bruselj/Ljubljana, 12. decembra - Premier Marjan Šarec je danes ob prihodu na vrh EU v Bruslju dejal, da se bo vabilu na sejo parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) odzval, in sicer iz spoštovanja do parlamentarizma in do same institucije, "ne pa do tistih, ki to komisijo vodijo".