SBI TOP pridobil dobrega pol odstotka, največji skok uspel Petrolu

Ljubljana, 12. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes pridobil 0,51 odstotka in se oblikoval pri 916,05 točke. Najbolj so se podražile delnice Petrola, in sicer za več kot odstotek. Danes je sicer potekala skupščina Petrola, na kateri je beseda tekla o razrešitvi uprave s Tomažem Berločnikom na čelu.