Jamska slikarija v Indoneziji je najstarejši znani primerek figuralne umetnosti

Džakarta, 12. decembra - Poslikava na steni jame na otoku Sulavezi v Indoneziji, ki so jo odkrili pred dvema letoma, je po oceni strokovnjakov stara skoraj 44.000 let. Prizor lova na divje živali, ki jih zasledujejo na pol človeška in na pol živalska bitja s kopji in vrvmi, je po prepričanju strokovnjakov doslej najstarejša znana figuralna poslikava na svetu.