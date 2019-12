Pikalo na forumu fundacije za mir in šport

Ljubljana, 12. decembra - V Monaku se je v torek in danes odvijal mednarodni forum fundacije za mir in šport, katere ustanovitelj in pokrovitelj je monaški knez Albert II. Tam je bil na povabilo predsednika fundacije Joela Bouzouja ter podpredsednika Dididerja Drogbaja tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo.