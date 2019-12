Skupščina ZZZS ni sprejela finančnih načrtov za prihodnji dve leti

Ljubljana, 12. decembra - Skupščina ZZZS na današnji seji ni potrdila finančnih načrtov zavoda za prihodnji dve leti. Za potrditev so zmanjkali glasovi na delodajalski strani skupščine, ki so opozarjali na to, da skupščina že predolgo čaka na državo, da se odzove na nekatere njihove pozive, denimo po prenosu sredstev iz zdravstvene blagajne na državni proračun.