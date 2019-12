Na Rogli sklenili Partnerstvo za Pohorje

Zreče, 12. decembra - Župani 19 štajerskih in koroških občin, trije ključni turistični ponudniki in šest razvojnih oziroma turističnih organizacij iz obeh regij so danes na Rogli slovesno podpisali pogodbo o ustanovitvi Partnerstva za Pohorje. Z njim so se zavezali k skupnim ciljem in projektom za oblikovanje zelene destinacije in evropsko uveljavljene tržne znamke.