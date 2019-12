Ob izidu priročnika o nujnih stanjih v hematologiji opozorila o prostorski stiski za hematološke bolnike

Ljubljana, 12. decembra - Za pomoč pri obravnavi hematoloških bolnikov je zdravnikom na voljo strokovni priročnik Nujna stanja v hematologiji, ki naslavlja vprašanja kliničnih značilnosti, diagnostike in osnovnih terapevtskih ukrepov. Ob današnji predstavitvi so strokovnjaki in predstavniki bolnikov opozorili na prostorsko stisko, s katero se srečujejo hematološki bolniki.