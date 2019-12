Bertoncelj na GZS obljubil nadaljnje zniževanje stroškov dela

Ljubljana, 12. decembra - Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je na današnji seji gostil finančnega ministra Andreja Bertonclja. Ta je predstavil makroekonomsko okolje, ki v bližajočem se letu čaka gospodarstvo. Navzoči so ga tudi vprašali, ali je še kaj prostora za razbremenitev stroškov dela, in odgovoril jim je, da si to želi tudi sam.