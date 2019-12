Komunala Cerknica opozarja na nelegalno gradnjo vodovoda v občini Loška dolina

Ljubljana, 12. decembra - Gradnja vodovodnega cevovoda na odseku Viševek-Vrhnika-Žaga v občini Loška dolina je nelegalna in lahko ogrozi zdravstveno neoporečnost pitne vode, so v javnem podjetju Komunala Cerknica opozorili na današnji novinarski konferenci. Kot so dodali, na kršitve zakonodaje zaman opozarjajo gradbeno in sanitarno inšpekcijo.