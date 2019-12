Posle Berločnikove uprave bo pregledala posebna revizija

Ljubljana, 12. decembra - Delničarji družbe Petrol so danes na skupščini sprejeli spremenjen predlog za posebno revizijo poslov družbe od začetka leta 2015 do odhoda nekdanje uprave pod vodstvom Tomaža Berločnika oktobra letos. Revizija bo pregledala skupno 30 poslov z različnih področij, med drugim pri pridobivanju in odsvajanju naložb, investicijah in sponzorstvu.