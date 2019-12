Policisti prijeli 35-letnika zaradi goljufij in zlorab identitete

Ljubljana, 12. decembra - Policisti so zaradi več kaznivih dejanj aretirali 35-letnega Srba. Med drugim je osumljen, da je zlorabil identiteto dveh oseb. Nato naj bi v njunem imenu in njuno škodo najemal kredite, stanovanja ter kupoval vozila, kasneje pa ni plačeval kupnine, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti pozivajo oškodovance, naj podajo prijavo.