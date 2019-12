Aktivisti pred vrhom EU opozorili na podnebne izredne razmere

Bruselj, 12. decembra - Aktivisti iz sedmih evropskih držav so pred vrhom EU v Bruslju opozorili na podnebne izredne razmere. Na stavbo Evropa, kjer zasedajo voditelji članic unije, so razobesili transparent v ognjenih barvah z napisom Podnebne izredne razmere in podpisom Greenpeace. Poudarjajo, da zavezati prihodnje generacije k podnebni nevtralnosti ni dovolj.