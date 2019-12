V SDS niso uspeli s svojim predlogom za razlago dela poslovnika DZ

Ljubljana, 12. decembra - Komisija DZ za poslovnik danes ni sprejela predloga SDS, po katerem bi del poslovnika DZ razlagali tako, da mora predsednik delovnega telesa in preiskovalne komisije pravočasno in pravilno vložen predlog za širitev dnevnega reda dati na glasovanje. Za predlog SDS so glasovali štirje poslanci, proti pa pet.