Ljubljana, 12. decembra - Vlada je danes izdala uredbo o ukrepu dobrobit živali za leto 2020 v okviru programa razvoja podeželja, za katerega bodo namenili do 7,2 milijona evrov. Za generalno direktorico direktorata za vode in investicije na ministrstvu za okolje in prostor je imenovala Vesno Ugrinovski.