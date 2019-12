Vlada znova imenovala Dušo Hlade Zore za zastopnico pacientovih pravic

Ljubljana, 12. decembra - Vlada je na današnji seji imenovala Dušo Hlade Zore za zastopnico pacientovih pravic za ljubljansko območno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje za dobo petih let, in to od 17. decembra letos do 17. decembra 2024, z možnostjo ponovnega imenovanja. Prav tako je imenovala nove predstavnike ustanovitelja v več javnih zdravstvenih zavodih.