Poklukar: V tem trenutku ni razloga za pooblastila vojske za varovanje meje

Ljubljana, 12. decembra - Policija in vojska se od avgustovskega poskoka števila nezakonitih prehodov meje pripravljata tudi na možnost aktivacije 37a člena zakona o obrambi, ki predvideva podelitev pooblastil vojski za varovanje meje. Migracije so medtem upadle, zato v tem trenutku razloga za to ne vidijo, je danes v DZ potrdil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.