Nadzorni svet Petrola: Pristop nekdanje uprave je bil malomaren in nestrokoven

Ljubljana, 12. decembra - Nekdanja uprava Petrola pod vodstvom Tomaža Berločnika je izgubila zaupanje nadzornega sveta zaradi malomarnosti in nestrokovnosti pri pripravi gradiv o načrtih za obdobje 2020-2022, je danes na skupščini Petrola povedal namestnik predsednice nadzornega sveta Sašo Berger. Za sporazum so se odločili v izogib sodnim postopkom in škodi za družbo.