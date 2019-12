Ob prelomu leta: Poldrugo leto pred predsedovanjem Slovenije Svetu EU priprave v polnem teku

piše Vesna Rakovec Bernard

Ljubljana, 23. decembra - Do začetka predsedovanja Slovenije Svetu EU je še leto in pol. Slovenija bo to nalogo opravljala drugič, odkar je članica EU, vlada pa se na ta organizacijsko, kadrovsko in finančno zahteven projekt pospešeno pripravlja. Največji izziv bodo kadri, pomemben vidik priprav bo tudi "zeleno" predsedovanje.