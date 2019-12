Trije slovenski pesniki na gostovanju v Madridu

Madrid, 13. decembra - Slovenski pesniki Glorjana Veber, Tibor Hrs Pandur in Andrej Medved se bodo od danes do 17. decembra mudili v Španiji. Na turneji v organizaciji založbe Beletrina se jim bo pridružila še prevajalka Veronika Rot. V Madridu se bodo srečali s španskimi pesniki Mercedes Cebrian, Eriko Martinez in Carlosom Aganzom, ki so lani gostovali v Sloveniji.