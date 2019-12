Slovenija med najboljšimi destinacijami po izboru ameriških organizatorjev potovanj

New York, 12. decembra - Slovenija se je v raziskavi trendov za leto 2020, ki jo je izvedlo Združenje organizatorjev potovanj ZDA (USTOA), uvrstila na drugo mesto lestvice najbolj priljubljenih hitro rastočih destinacij. Prvo mesto si delijo Egipt, Hrvaška in Kolumbija. Najbolj priljubljeni destinaciji za ameriške popotnike bosta prihodnje leto sicer Italija in Francija.