Občini Velenje in Šoštanj opozarjata na nestrokovno obrezovanje dreves ob regionalki med krajema

Šoštanj, 12. decembra - Občini Velenje in Šoštanj sta direkcijo za infrastrukturo pozvali k sanaciji škode povzročene na drevesih ob regionalni cesti Velenje-Šoštanj in k odgovornejši izbiri vzdrževalca javnih cest. Vzdrževalec je, kot pravijo, novembra z nestrokovnim in preobsežnim obrezovanjem povzročil trajne poškodbe na številnih zdravih odraslih drevesih.