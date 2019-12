Coman zaradi poškodbe letos že končal nastope

München, 12. decembra - Francoski nogometaš Kingsley Coman, ki igra za nemški Bayern, bo moral zaradi poškodbe kolena prisilno počivati vsaj do konca leta, so danes sporočili iz tabora nemškega prvaka. Dodali so, da ima Coman raztrganino v levem kolenu, nategnjeno vez in obtolčen kolenski sklep, kar je "pridelal" na sredini tekmi lige prvakov proti Tottenhamu (3:1).