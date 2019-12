Zdravstvena blagajna beleži izrazito rast stroškov zaradi bolniškega staleža (tema)

pripravil Bojan Šuštar

Ljubljana, 13. decembra - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zadnja leta beleži izrazito rast izdatkov zaradi bolniškega staleža. V letu 2013 so stroški za nadomestila znašali nekaj manj kot 224,7 milijona evrov, v letu 2018 pa so se povečali na nekaj več kot 347,9 milijona evrov oz. za 54,8 odstotka in so predstavljali 12,2 odstotka vseh izdatkov ZZZS.