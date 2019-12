Večina azijskih borz v zelenem

Tokio, 12. decembra - Večina indeksov na azijskih borzah danes beleži rast. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji nemirni zaradi napovedane uvedbe carin ZDA na uvoz blaga iz Kitajske. Te so napovedane za 15. december, še vedno pa ni jasno, kdaj bi lahko Kitajska in ZDA dosegle trgovinski sporazum prve faze, s katerim bi končale leto in pol trajajočo trgovinsko vojno.