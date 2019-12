Umrl je umetnostni zgodovinar Stane Bernik

Ljubljana, 11. decembra - V 82. letu starosti je umrl umetnostni zgodovinar, profesor, urednik in likovni kritik Stane Bernik, piše portal MMC. Pri svojem delu se je Bernik posvečal slovenski in jugoslovanski likovni umetnosti 20. stoletja, zlasti arhitekturi, urbanizmu, oblikovanju, fotografiji in spomeniškemu varstvu ter oral ledino na področjih, ki so veljala za obrobna.