Ljubljana, 11. decembra - Odbojkarji ACH Volleyja so v drugem krogu lige prvakov pripravili velikansko presenečenje. V dvorani Tivoli so s 3:2 (23, 16, -24, -23, 17) premagali ruskega prvaka, ekipo Kuzbas Kemerevo in poskrbeli, da imajo v skupini B vse štiri ekipe po zmago in poraz.