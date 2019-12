V ZNP bodo nagradili posebne dosežke v novinarstvu in publicistiki

Ljubljana, 12. decembra - V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) bodo nocoj na slovesnosti v prostorih Slovenske matice v Ljubljani podelili častna priznanja Boruta Meška. Kot so sporočili iz združenja, bodo letos podelili eno priznanje za življenjsko delo in dve priznanji za posebne dosežke v novinarstvu in publicistiki.