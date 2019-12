Generalni inšpektor pravosodnega ministrstva odkril sovraštvo do Clintonove v vrstah FBI

New York, 11. decembra - Generalni inšpektor pravosodnega ministrstva ZDA Michael Horowitz je začel svojo preiskavo preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016 zaradi obtožb, da je bila "globoka država" znotraj FBI sovražna do Donalda Trumpa. Tega ni našel, mimogrede pa je odkril, da je bila celotna izpostava newyorške FBI globoko sovražna do Hillary Clinton.