Skupina Mercator v 2020 pričakuje 2,3 milijarde evrov prihodka

Ljubljana, 11. decembra - Skupina Mercator za leto 2020 načrtuje 2,3 milijarde evrov prihodka in 110 milijonov evrov normaliziranega dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA). Za leto 2019 so lani napovedali 2,1 milijarde evrov prihodka in 91 milijonov evrov EBITDA.