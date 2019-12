V Kopru odprli prvi skupnostni prostor v Istri

Koper, 11. decembra - V prostorih kulturno izobraževalnega društva PiNA na Gortanovem trgu v Kopru so danes v sklopu projekta Social Innovators odprli prvi skupnostni prostor v Istri. Ta je namenjen informativnim, izobraževalnim in raziskovalnim dejavnostim na področju družbenih izzivov skupnosti, so zapisali na novičarskem portalu koprske občine Ekopercapodistria.