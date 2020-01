V prazničnem času nekoliko več dobrodelnost, a velja biti previden

Ljubljana, 2. januarja - V prazničnem času smo še bolj občutljivi na stisko soljudi, nekaj več je tudi humanitarnih akcij. A na to so pozorni tudi nepridipravi in goljufi, ki donacije zbirajo neupravičeno ali pa z njimi delajo na netransparenten način. Humanitarci ob tem svetujejo, naj donatorji organizacijo preverijo ali pa pomagajo v lokalnem okolju.