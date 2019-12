Savšek in Terčeljeva najboljša športnika Ljubljane 2019

Ljubljana, 12. decembra - Kanuist Benjamin Savšek in kajakašica Eva Terčelj sta bila izbrana za najboljša športnika Ljubljane v letošnjem letu. Na prireditvi v slovenski prestolnici so bile za najboljše v ekipni konkurenci razglašene rokometašice Krima in hokejisti Olimpije. Posebno priznanje je dobil kolesar Tadej Pogačar.