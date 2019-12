Ob prelomu leta: Latinska Amerika v znamenju protestov

pripravila Vesna Rojko

Ljubljana, 24. decembra - Tako kot velik del sveta so tudi Latinsko Ameriko letos zaznamovali množični protesti, ki pa so bili predvsem odraz socialnega nezadovoljstva. Kljub razlikam v sistemih in ciljih, večino povezujejo isti razlogi - nezadovoljstvo ljudi z vladami v regiji, za katero je značilna ena največjih stopenj neenakosti na svetu.