Ljubljanski mestni svetniki v ponedeljek tudi o urejanju in oddaji vrtičkov

Ljubljana, 14. decembra - Ljubljanski mestni svet bo na ponedeljkovi seji obravnaval tudi osnutek novega odloka o urejanju in oddaji zemljišč za vrtičkarstvo. V Ljubljani je trenutno osem urejenih vrtičkarskih območij z 832 vrtički. Eno trenutno urejajo v Vižmarjih. Cene letnega najema znašajo od pol do enega evra na kvadratni meter in se z novim odlokom ne bodo spremenile.