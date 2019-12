V Britofu po zasutju ceste predvidoma v nekaj dneh tudi njeno odprtje za promet

Kranj, 11. decembra - V Britofu pri Kranju, kjer je prejšnji torek prišlo do eksplozije zaradi puščanja zemeljskega plina, so po sanaciji poškodovanega dela plinovoda po enem tednu vendarle izmerili nižje koncentracije plina, tako da so se lahko lotili zasipanja ceste. Nato bodo znova sledile meritve in če bo vse v redu, bo v nekaj dneh cesta ponovno prevozna.