Izšla knjiga Jožeta Možine o razkolu slovenskega naroda med drugo svetovno vojno

Ljubljana, 11. decembra - Pri Mohorjevi založbi je izšla znanstvena monografija Slovenski razkol, v kateri avtor, zgodovinar in novinar Jože Možina, piše o razlogih in povzročiteljih razkola slovenskega naroda in posledičnega bratomora med drugo svetovno vojno. Posebna odlika knjige je tudi uporaba do zdaj neznanih oz. neuporabljenih virov, je za STA dejal Možina.