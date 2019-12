Zaključena nadgradnja železnice od Pesnice do meje z Avstrijo

Šentilj, 11. decembra - Zaključena je nadgradnja železniškega odseka Pesnica-Šentilj-državna meja, ki predstavlja prvi del nadgradnje železniške proge med Mariborom in Šentiljem, so danes sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo. V okviru projekta, vrednega 44 milijonov evrov, so med drugim posodobili progo in zgradili nove perone na železniških postajah.