Francoska vlada nekoliko popustila pri pokojninski reformi

Pariz, 11. decembra - Francoski premier Edouard Philippe je danes naznanil pokojninsko reformo, ki pa bo po novem zadevala le Francoze, rojene leta 1975 in kasneje. Vlada je tako nekoliko popustila sindikatom, ki so svoje nezadovoljstvo s predvidenimi spremembami v zadnjih dneh izražali s stavko in protesti. Kot je menil Philippe, bi se stavka sedaj morala končati.