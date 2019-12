Leto 2020: Obletnice smrti Jimija Hendrixa, Janis Joplin in Johna Lennona

London/Los Angeles/New York, 31. decembra - Drugo polovico leta 2020 bodo zaznamovale obletnice smrti nekaterih glasbenih legend, kot so Jimi Hendrix, Janis Joplin in John Lennon, ki so zaznamovale zlasti 60. leta minulega stoletja. Jeseni bo minilo 50 let od smrti Hendrixa in Joplin.