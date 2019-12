V Veliki Britaniji volitve, ki bi lahko vendarle prinesle brexit

London, 12. decembra - V Veliki Britaniji bodo danes potekale predčasne parlamentarne volitve, s katerimi želi trenutna konservativna vlada rešiti zastoj pri uresničevanju brexita. V primeru zadostne večine v parlamentu nameravajo konservativci državo popeljati iz EU do konca januarja, a izid je negotov, zaradi česar so stranke do zadnjega bile boj za glasove.