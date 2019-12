Mladi pandi v berlinskem živalskem vrtu dobili sanjski imeni

Berlin, 11. decembra - Dvojčka orjaške pande, ki sta se skotila v berlinskem živalskem vrtu konec avgusta, so v skladu s kitajsko tradicijo sto dni po rojstvu poimenovali Meng Xiang in Meng Yuan, kar v prevodu pomeni Videne sanje in Izpolnjene sanje, so v začetku tedna sporočili iz živalskega vrta.