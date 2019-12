Raziskovalci do novih spoznanj o evoluciji volkov in izvoru psov

Ljubljana, 11. decembra - Mednarodna skupina znanstvenikov, v kateri je sodeloval tudi slovenski raziskovalec, je z analizo genetskih vzorcev volkov s celotnega sveta prišla do pomembnih ugotovitev o poteku evolucije te vrste. Rezultati so pokazali na velike spremembe v zadnjih 35.000 letih, h katerim so pomembno vplivala tudi križanja med volkovi, psi, šakali in kojoti.