Tudi slovenski vojaki na Kosovu v predprazničnem vzdušju

piše Blaž Mohorčič

Peć, 12. decembra - Slovenski vojaki v okviru Natove operacije Kfor na Kosovu opravljajo najrazličnejše naloge od varovanja samostana v Dečanih do patrulj na razmejitveni črti med Srbijo in Kosovom. Imajo tudi svojo mehanično delavnico, v kateri popravljajo vozila in orožje. V predprazničnem času pa tudi vojaški objekti zažarijo v praznični preobleki.