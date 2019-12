Ian Foster novi glavni trener All Blacks

Wellington, 11. decembra - Dosedanji pomočnik trenerja Ian Foster je napredoval v glavnega trenerja slovite novozelandske reprezentance v ragbiju, so sporočili iz novozelandske zveze. Štiriinpetdesetletni trener, ki je bil pri All Blacks osem let pomočnik Steva Hansena, bo novo vlogo prevzel leta 2020.