Govorci okrogle mize pozvali k večji transparentnosti pri kadrovanju v državnih podjetjih

Ljubljana, 11. decembra - Politika se apetitom po političnem kadrovanju v družbah v državni lasti ne more upreti, se pa stvari v zadnjem času po mnenju govorcev na okrogli mizi vendarle izboljšujejo. Pozvali so k večji transparentnosti, predsednik KPK Boris Štefanec pa je dodal, da se je o temi potrebno pogovarjati in stremeti k izboljšanju praks na tem področju.