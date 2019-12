Cinkarna Celje optimistično v leto 2020

Celje, 11. decembra - Čeprav je pričakovati nadaljnje padanje prodajnih cen, Cinkarna Celje vstopa v leto 2020 razmeroma optimistično. Zaloge pigmenta pri proizvajalcih in kupcih so se zmanjšale in se bodo v prihodnjem letu vzpostavile na normalno raven, zato pričakujejo rast povpraševanja. Prihodki od prodaje naj bi se povečali za tri odstotke.