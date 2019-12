Pri Slovenski matici ponatisnili Izbrane spise Valentina Vodnika

Ljubljana, 11. decembra - Pri Slovenski matici so letošnjo 200-letnico smrti Valentina Vodnika počastili s ponatisom Vodnikovih Izbranih spisov, ki jih je leta 1890 uredil Fran Wiesthaler. Spremno besedo je napisal Miklavž Komelj, ki je bil tudi pobudnik ponatisa. Izdali so tudi roman Aleksandra Gatalice Nevidni in zbornik Slovenski prelom 1918.