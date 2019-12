V slovenščini sodobna feministična klasika Ženske in oblast Mary Beard

Ljubljana, 11. decembra - Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete je izšlo eno temeljnih sodobnih feminističnih del, Ženske in oblast britanske avtorice Mary Beard. Delo se osredotoča na analizo žensk v javnem življenju ter na to, zakaj so številne ženske tolikokrat utišane, tako v zasebnem življenju kot na družbenih omrežjih pa tudi v akademskem svetu in politiki.